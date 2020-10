Italia, tutto facile con la Moldova: finisce 6-0 con tanti gol all'esordio

Tutto facile per la nazionale italiana contro la Moldova. Nell'amichevole di questa sera la squadra di Mancini ha vinto 6-0 con diversi debutti e prime volte in rete per gli azzurri. Sblocca la partita Cristante, poi prima rete per Caputo, quindi il ritorno al gol di El Shaarawy, a fine primo tempo altro gol del faraone e prima autogol di Posmac. Ultima rete al 73' con Berardi.