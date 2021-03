Italia U21 ai quarti dell'Europeo, poker alla Slovenia: domani si saprà l'avversario

L'Italia Under 21 vince 4-0 contro la Slovenia e si qualifica ai quarti di finale dell'Europeo. Azzurrini in rete con Maggiore, Raspadori e la doppietta di Cutrone. Unico neo della prestazione dell'Italia il doppio cartellino giallo per Riccardo Marchizza, che non sarà dunque a disposizione ai quarti di finale così come l'altro squalificato Frabotta. Con questi tre punti la squadra del ct Nicolato conquista il secondo posto nel girone, dietro alla Spagna e tornerà a giocare a giugno per le fasi finali degli Europei di categoria. Domani si conosceranno gli avversari, che verranno fuori dal gruppo D, con il Portogallo attualmente primo che è l'indiziato numero uno.