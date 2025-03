Italia U21, pari in amichevole con la Danimarca: Ambrosino in campo 90'

vedi letture

L'Italia Under 21 è scesa in campo questa sera allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella per affrontare la Danimarca in una gara amichevole. Il match è terminato sul risultato di 1-1 con le reti nel primo tempo di Sorensen e Prati. In campo tra gli azzurrini c'è stato Giuseppe Ambrosino, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, che ha disputato tutti i 90 minuti di gioco.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).