Italia-Ungheria, che gioia per Zerbin: l'esterno fa il suo esordio in Nazionale

Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli, fa il suo esordio in Nazionale maggiore. Il classe '99 è entrato all'86' del match di Nations League tra Italia e Ungheria al posto di Raspadori del Sassuolo. Posizione da esterno alto a sinistra per l'ala che ha giocato l'ultimo campionato in Serie B in prestito al Frosinone, totalizzando 9 reti stagionali.