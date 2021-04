Italiano fa volare lo Spezia: solo il Chievo di Delneri fece più punti all'esordio

In vista della prossima stagione, le strade di Rino Gattuso e del Napoli, quasi certamente si separeranno. De Laurentiis potrebbe puntare un allenatore emergente, che sta ben figurando in Serie A: Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano sono i nomi più gettonati. Nello specifico, il tecnico dello Spezia, partita dopo partita sta dimostrando tutto il proprio valore in questa stagione e sta intrigando sempre più il presidente azzurro.

I NUMERI - Con la vittoria di questo pomeriggio contro il Crotone lo Spezia ha raggiunto quota 32 punti in questo campionato: l'ultima squadra al suo esordio assoluto in Serie A ad aver fatto meglio dopo 30 partite è stato il Chievo nel 2001/02 (47). A riportarlo è OptaPaolo. Meriti, tanti, proprio di Vincenzo Italiano che si sta mettendo in luce sempre più come uno dei tecnici emergenti migliori della categoria.