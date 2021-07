Juve e Napoli ferme a zero, in discreta compagnia: quante big in Europa ancora senza acquisti

Zero acquisti al 20 luglio. La Juve continua a lavorare sul mercato, ma per ora il club bianconero non ha ancora fatto alcuna mossa durante la sessione estiva. Un dato quantomeno curioso, sicuramente inedito se si considera come, a livello storico, i bianconeri abbiano sempre programmato con largo anticipo i propri movimenti. Non che la Vecchia Signora, la quale tecnicamente ha riscattato McKennie, ma questa decisione è stata ufficializzata già a marzo, sia sola: in Serie A, le fanno compagnia Napoli, Sampdoria e Sassuolo. Tutte ancora in attesa di battere un colpo.

E all’estero? Quante big ferme. L’eccezione, da questo punto di vista, è la Spagna, dove tutte le società della Liga hanno messo a segno almeno un rinforzo. L’immobilismo è invece ancora più evidente in Premier League, sulla carta (e non solo) il campionato più ricco al mondo, ma che oggi vede diverse squadre, anche di alta classifica, ferme al palo. Su tutte, Chelsea, Manchester City e Tottenham, grandi ancora in attesa di mettere in cascina un colpo di mercato. Ma pure Everton e Newcastle sono ferme, mentre il Manchester United, pur non avendolo ancora ufficializzato, ha definito l’arrivo di Jadon Sancho. Allargando lo sguardo agli altri big five, in Francia e Germania soltanto club di classifica medio-bassa non hanno ancora dato segnali: Saint-Etienne e Lorient da un lato, Friburgo dall’altro. La Juve non è sola, ma tra le grandi le fanno compagnia solo le inglesi.