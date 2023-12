Juve, fortino Stadium: in casa ha ottenuto più punti di tutte in questo campionato

La Juventus è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in questo campionato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in questo campionato: 17 (5V, 2N), esattamente gli stessi che aveva registrato dopo le prime sette gare interne della scorsa stagione, torneo in cui trovò il successo anche nell’ottava. A riferire il dato statistico è Opta.