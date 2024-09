Juve, Gatti in dubbio: già pronto il sostituto. Ballottaggio a centrocampo

Ultime di formazione in casa Juve in vista della gara contro il Napoli in programma sabato. Ecco quanto scrive a tal proposito Sportmediaset: "Gatti in dubbio, si scalda Danilo al centro delle difesa. A sinistra spazio invece a Cabal. Locatelli in mediana potrebbe riposare e lasciare il posto a Thuram. Nei quattro dietro a Vlahovic conferme per Yildiz, Koopmeiners e Gonzalez con Douglas Luiz o Fagioli a completare il reparto e Weah e Mbangula pronti a entrare a gara in corso".