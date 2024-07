Juve-Napoli alla 5a e dopo la Champions: gara speciale per Conte-Manna

La prima super gara per il Napoli per il campionato prossimo sarà contro la Juventus alla quinta giornata dopo Verona, Bologna, Parma e Cagliari. Si giocherà a Torino la prima sfida. Gara speciale per Conte e Manna.

La sfida capiterà dopo la Champions League. I bianconeri dunque affronteranno il Napoli dopo l'impegno infrasettimanale in campo europeo. Discorso diverso per gli azzurri che quest'anno saranno impegnati solo in campionato e in Coppa Italia.