Prima pagina Juve, si ferma McKennie e Tuttosport ironizza: "Thiago, giochi tu?"

In casa Juventus si blocca per infortunio anche McKennie. Uno stop che spinge Tuttosport ad ironizzare sul momento nel titolo di apertura: "Thiago, giochi tu?", la domanda del quotidiano in vista del match di Champions League contro l'Aston Villa in cui i bianconeri potranno contare solo su 14 giocatori di movimento. Il taglio alto è invece dedicato a Inter, Milan e Atalanta, le altre tre italiane impegnate in Europa contro Lipsia, Slovan e Young Boys, mentre in basso si parla invece del Torino, con il Parma interessato al ds granata Vagnati.