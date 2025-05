Juve Stabia batte Catanzaro e sogna la Serie A: protagonista anche l'azzurro Sgarbi

Arriva il finale della partita delle ore 12:30, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia batte 2-0 il Catanzaro grazie alle reti di Mosti e Candellone (su rigore guadagnato da Sgarbi). Non si ferma dunque Pagliuca, che sale momentaneamente a -3 dalla Cremonese quarta. Per i giallorossi invece si tratta della quinta partita consecutiva senza vittorie.

Di seguito, il programma completo del turno:

Giovedì 1 maggio

Juve Stabia-Catanzaro 2-0

25’ Mosti, 41’ Candellone (rig.)

Ore 15:00

Cosenza-Bari

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-SudTirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Ore 17:15

Cittadella-Brescia

Ore 19:30

Sassuolo-Carrarese

Di seguito, la classifica LIVE dopo 34 giornate andate in archivio:

Sassuolo 78

Pisa 69

Spezia 60

Cremonese 56

Juve Stabia 53*

Palermo 48

Catanzaro 48*

Modena 44

Bari 44

Cesena 44

Carrarese 41

Frosinone 39

Sudtirol 38

Mantova 37

Salernitana 36

Reggiana 35

Cittadella 35

Sampdoria 35

Brescia 35

Cosenza 27 (-4 punti)