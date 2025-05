Juve Stabia, si spegne il sogno Serie A: ko 3-0 contro la Cremonese

La Cremonese è la prima finalista dei playoff di Serie B. La squadra di Giovanni Stroppa ha ribaltato la sconfitta dell’andata per 2-1 subita al Menti, imponendosi con autorità nel ritorno allo Zini contro la Juve Stabia, il cui sogno Serie A si interrompe qui dopo una stupenda cavalcata.

Ai grigiorossi sarebbe bastata una vittoria con un solo gol di scarto grazie al miglior piazzamento nella regular season, ma la squadra lombarda ha voluto chiudere ogni discorso senza lasciare spazio a dubbi. Il vantaggio è arrivato al 28’ del primo tempo con un gran gol di Castagnetti, che ha sbloccato il match, nella ripresa le reti di Johnsen e Vandeputte hanno messo in sicurezza il risultato firmando un netto 3-0. Dopo la finale persa lo scorso anno, i lombardi avranno una nuova occasione per tornare in Serie A, e attendono ora di conoscere il nome della seconda finalista: tutto si deciderà nella sfida tra Spezia e Catanzaro.