Lo Scudetto di Lukaku: il trionfo dopo un anno di sacrificio e un'estate logorante

Una gioia che ripaga un'attesa estenuante. Romelu Lukaku ha pazientato tutta l'estate per la risoluzione di una trattativa che sembrava complicatissima. Ha sofferto fino alle battute finali ed ora possiamo dirlo: ha avuto ragione lui e ne è valsa la pena. Dopo la delusione romana, Big Rom vive un'altra estate fuori rosa al Chelsea, in attesa dell'unico allenatore con cui vuole lavorare Antonio Conte che dal canto suo, prima ancora della sua firma, ha già fatto sapere a De Laurentiis e Manna che Lukaku è l'unico attaccante che vuole per sostituire Osimhen. O lui o nessuno, o lui o - addirittura - niente esperienza a Napoli. Un connubio su cui molti hanno ironizzato, ma che porta a termine un altro trionfo incredibile. "Contano i titoli, non i gol", la frase ripetuta in più interviste nell'ultimo periodo da Big Rom, a testimonianza di rappresentare l'attaccante al servizio della squadra che predilige Conte, sacrificato spesso spalle alla porta per il bene dei compagni.

Nonostante questo non è stato un anno facile: solo il 28 agosto ottiene l'ok per arrivare in città, l'accoglienza è da brividi, l'inizio pure con l'incredibile rimonta al Parma, ma la condizione è da migliorare. Inizia un tormentone sulle percentuali fisiche del gigante belga che rinuncia anche alla nazionale per poter allenarsi e crescere con lo staff di Conte. Arrivano le vittorie, ma non tanti gol e molti alla fine giudicano l'attaccante (solo) per quelli: la condizione cresce, la manovra del Napoli non sempre è all'altezza ed il suo bottino non è eccezionale, ma alla fine per 14 volte un suo gol ha portato a 3 punti pesantissimi. Poi c'è l'incredibile doppia cifra di assist, un unicum in Europa e che spiega bene le qualità, la generosità e l'altruismo di Lukaku, per i compagni e per i risultati di squadra. Contano i titoli, dice Lukaku che in questo Scudetto ci entra di prepotenza. Non importa dunque quanto sia lunga l'attesa, ma chi e cosa si aspetta. Romelu Lukaku, il gigante paziente, è Campione d'Italia.

TROFEI VINTI - Scudetto 2: Inter (2020-2021) Napoli (2024-25), Supercoppa italiana: 1 Inter (2022), Coppa Italia: 1 Inter (2022-2023), Coppa d'Inghilterra: 1 Chelsea (2011-2012), Coppa del mondo per club: 1 Chelsea (2021), Campionato belga: 1 Anderlecht (2009-2010)