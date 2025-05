Vergogna a Verona: assaltata una pizzeria napoletana per i festeggiamenti Scudetto

Ha del vergognoso quanto accaduto a Verona nella sera di venerdì, quando il Napoli si è aggiudicato il suo quarto Scudetto. La pizzeria notoriamente napoletana "Assaporito" è stata presa d'assalto da ben 20 persone incappucciate, che hanno picchiati i clienti partenopei perché festeggiavano la vittoria della squadra azzurra.

Questa la testimonianza di Marco Dolci, titolare della pizzeria, ai microfoni di L'Arena: "Stavamo festeggiando insieme ad amici e conoscenti, dal momento che noi da anni ci vantiamo un po’ di essere ambasciatori di Napoli a Verona. E in tantissimi ci conoscono perché abbiamo la pizzeria napoletana e vendiamo prodotti napoletani. Quindi sono venuti da tutta Verona per poter festeggiare. Verso mezzanotte, davanti la pizzeria sono arrivate una ventina di persone incappucciate, hanno iniziato a prendere a schiaffi e pugni i ragazzi. Hanno portato via le bandiere… Io a un certo punto ho aperto la porta del locale e ho tirato dentro chi ho potuto, perché lo spavento è stato tanto”.