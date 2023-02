Juventus, festa a casa Allegri: il tecnico bianconero è diventato nonno

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Fiocco azzurro in casa Allegri, il tecnico della Juventus è diventato nonno. "Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina (la figlia ndr) per la nascita del piccolo Filippo", si legge sui profili social del club bianconero. La squadra intanto ha ripreso i lavori dopo il pareggio di ieri sera contro il Nantes: l'obiettivo è la trasferta di La Spezia, con Vlahovic e compagni impegnati domenica pomeriggio alle 18. Allegri dovrà sostituire Bremer, squalificato, e valutare come gestire i quattro diffidati (Alex Sandro, Kean, Locatelli, Rabiot) in ottica derby contro il Torino di martedì 28 febbraio. (ANSA).