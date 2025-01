Ufficiale Juventus, i convocati per Napoli: ci sono gli ultimi arrivati Kolo Muani e Costa

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Napoli, mancano solo Bremer, Cabal e Milik: "La terza giornata del girone di ritorno di Serie A è alle porte e per la Juventus coinciderà con la trasferta di Napoli. I bianconeri, sabato 25 gennaio 2025 alle ore 18:00, affronteranno al "Diego Armando Maradona" la formazione partenopea. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per questa partita.

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula