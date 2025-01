Foto Juventus ko e grande festa al Maradona: gli scatti più belli di Tuttonapoli dal campo

Il Napoli batte in rimonta la Juventus al Maradona e continua la sua grande marcia in testa alla classifica. Ripresa spaziale col Napoli che domina: Anguissa firma l'1-1 e Lukaku la rimonta su rigore. Per la Juve, inesistente nella ripresa, è la prima sconfitta in campionato. Al fischio finale grande festa al Maradona: di seguito gli scatti di Tuttonapoli.net realizzati dal campo