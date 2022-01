Juventus-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Gli utenti di TN incoronano Lobotka

Nel sondaggio proposto dalla nostra redazione in merito al migliore in campo contro la Juventus, gli utenti di Tuttonapoli.net hanno incoronato la prestazione di Stanislav Lobotka. Lo slovacco si aggiudica la palma di migliore con oltre il 38% dei voti. Prestazione di grande livello quella del centrocampista che in un Napoli in piena emergenza si è preso sulle spalle il centrocampo e ha sfornato novanta minuti ottimi. Al secondo posto si è piazzato Di Lorenzo con il 22%, terzo posto invece per l’autore del gol Mertens (14%). Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)