Juventus, ultime di formazione: Gatti recupera, risolto il dubbio a centrocampo

Ultime in casa Juventus. Stando a quanto afferma Sky Sport, Thiago Motta sembra intenzionato a confermare la formazione vista martedì contro il Psv Eindhoven. In difesa dovrebbe esserci Gatti che ha smaltito la botta alla caviglia e dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Ma la decisione verrà presa nelle prossime ore e nel caso al suo posto potrebbe giocare Danilo.

Weston McKennie va verso la conferma e giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla trequarti ancora Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Di seguito la probabile formazione bianconera secondo l'emittente satellitare.

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.