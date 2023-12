Kim in grande difficoltà, il Bayern umiliato 5-1 dall'Eintracht e perde il 1° posto

Clamoroso a Francoforte. L'Eintracht batte 5-1 il Bayern Monaco con l'ex azzurro Kim anche lui in enormi difficoltà

Clamoroso a Francoforte. L'Eintracht batte 5-1 il Bayern Monaco con l'ex azzurro Kim anche lui in enormi difficoltà: la sconfitta. Vince l'Union Berlino, compagine del raggruppamento Champions del Napoli, con Bonucci in panchina per tutta la partita, così come Friburgo, Werder ed Heidenheim.

Venerdì 8 dicembre

Hoffenheim - Bochum 3-1

Sabato 9 dicembre

Werder Brema - Augsburg 2-0

Eintracht - Bayern Monaco 5-1

Heidenheim - Darmstadt 3-2

Union Berlino - Bor. Monchengladbach 3-1

Wolfsburg - Friburgo 0-1

Borussia Dortmund - Lipsia

Domenica 10 dicembre

Stoccarda - Bayer Leverkusen

Colonia - Mainz

La classifica

Leverkusen 35

Bayern 32

Stoccarda 30

Lipsia 26

Dortmund 25

Hoffenheim 23

Friburgo 21

Francoforte 21

Augsburg 17

Bor. Monchengladbach 16

Wolfsburg 16

Werder 14

Heidenheim 14

Bochum 13

Union 10

Colonia 9

Darmstadt 9

Mainz 8