Kiss Kiss - Barcellona-Napoli verso il rinvio: non ci sono condizioni per giocare

Dalla Spagna fanno sapere che la UEFA sarebbe pronta a sospendere Champions ed Europa League a causa dell'emergenza Coronavirus. Radio Kiss Kiss Napoli conferma e, in particolar modo per Barcellona-Napoli, fa sapere che dai club c'è la volontà di non giocare per mancanza delle condizioni necessario. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dunque, potrebbe essere recuperato in un'altra data.