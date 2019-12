Kiss Kiss: "E' ipotizzabile che il ritiro vada avanti fino alla sfida col Genk"

Da mercoledì il Napoli andrà in ritiro per preparare la partita con l'Udinese al meglio. A deciderlo è stato Carlo Ancelotti, come riferito dal club azzurro sul suo sito ufficiale. Quando terminerà? Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, è ipotizzabile che il ritiro andrà avanti fino a martedì prossimo, quando poi il Napoli dovrà giocare contro il Genk in Champions League per strappare la qualificazione agli ottavi di finale.