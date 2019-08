Kiss Kiss - Marsiglia-Napoli, la probabile formazione: Callejon confermato centrale

I colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli hanno ipotizzato una probabile formazione per la sfida di domani contro l'Olympique Marsiglia, secondo test internazionale del Napoli, prima del doppio confronto con il Barcellona. Per l'emittente radiofonica Chiriches giocherà in difesa, insieme a Di Lorenzo, Manolas e Ghoulam. Confermato anche Callejon come centrale di centrocampo accanto a Zielinski. In attacco Verdi, dopo l'ottimo pre-campionato, titolare sulla destra a completare la trequarti alle spalle di Milik con Mertens e Insigne. Di seguito il probabile schieramento.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik