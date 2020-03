Kiss Kiss - Napoli a favore del nuovo calendario: si va verso 1 mese a porte chiuse

Caos in merito ai calendari di Serie A per merito dell'emergenza Coronavirus. Il conduttore Valter De Maggio ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che in merito al nuovo calendario previsto dalla Lega Calcio anche il Napoli ha votato a favore, l'unico club contro è l'Inter. Si va verso un mese di gare a porte chiuse.