Kiss Kiss: "Nicchi si nega al telefono, così pensiamo male! Dopo Fiorentina-Napoli parlarono..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di quanto accaduto ieri al San Paolo nel match con l'Atalanta nel corso di Radio Goal: "Oggi per la nona volta abbiamo chiamato Nicchi, il presidente dell'AIA. Contattato a più riprese da circa un anno, tra l'altro. Per la nona volta il signor Nicchi declina l'invito. Noi siamo qui per rasserenare gli animi. Dopo Fiorentina-Napoli Nicchi e Rizzoli intervennero perché c'era un rigore grave, fu definito uno scandalo il rigore su Mertens. Anche quello di ieri è uno scandalo, eppure adesso si nega. Caro signor Nicchi, noi siamo persone perbene, può confrontarsi con noi. Non la mangiamo, non l'attacchiamo. Se lei evita questo confronto io finisco per pensare male".