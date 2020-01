KK - Napoli su Rodriguez: oggi gli agenti incontreranno il Milan

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Il Milan oggi vedrà gli agenti di Rodriguez, il Napoli lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto. E' una giornata molto importante, non solo si lavora su Rodriguez ma Giuntoli è molto attivo per chiudere Petagna con la Spal".