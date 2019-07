KK - Oggi al San Paolo uno spot per tutelare l'impianto, lanciato l'hashtag #seiacasatua

Un'iniziativa per salvaguardare il San Paolo. Un hashtag ed uno spot per promuovere proprio la protezione dell'impianto, da poco rinnovati grazie alle Universiadi. Ecco quanto svelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggi diversi siamo qui al San Paolo per uno spot per preservare il San Paolo. Lanceremo un hashtag #seiacasatua. Qualcuno bene informato mi dice che quello del Napoli sarà uno spogliatoio fantastico, meglio di quello di Juve, Milan, Roma, Inter. Stamattina al San Paolo una parata di star, da Pippo Pelo a Daniele Decibel Bellini e Francesco Paolantoni".