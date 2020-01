KKN - Infermeria affollata, l'unica speranza di Gattuso è Maksimovic: la situazione

Continua la situazione difficile nell'infermeria del Napoli. Come svelato dal report pubblicato sul sito ufficiale della Ssc Napoli, sono ancora sei gli azzurri indisponibili (Allan, Mertens, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Younes) e che dunque è fortemente probabile che saltino anche il prossimo impegno contro la Juventus. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Nikola Maksimovic dovrebbe essere l'unico azzurro di questi sei in grado di poter recuperare ed essere dunque arruolabile per il match contro i bianconeri.