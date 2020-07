KKN - La probabile in vista del Milan: Lobotka confermato, Callejon dal 1'

Domani al San Paolo andrà in scena Napoli-Milan. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che scenderà in campo contro i rossoneri. In porta rientrerà Ospina, in difesa dal primo minuto ci sarà il tandem Koulibaly-Maksimovic. Sulla destra rientrerà Di Lorenzo. A centrocampo verrà confermato Lobotka a discapito di Demme. Ai fianchi dello slovacco ci saranno Zielinski e Fabian. In avanti tornerà Callejon con Mertens e capitan Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.