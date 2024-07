Klopp si è davvero fermato un anno: "Tornare ad allenare? Al momento lo escludo"

Jurgen Klopp ha escluso un ritorno all'attività di allenatore nel prossimo futuro, cancellando le voci che lo davano tra i candidati alla panchina dell'Inghilterra, vacante dopo le dimissioni di Gareth Southgate in seguito alla seconda finale dell'Europeo persa consecutivamente. "Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata" ha detto l'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool parlando ad un incontro dell'Associazione allenatori di Calcio tedesca a Würzburg. Klopp, 57 anni, ha lasciato il Liverpool alla fine della stagione 2023-'24. "Cerco pace e tranquillità. Era semplicemente il momento di farmi da parte" ha aggiunto.

Non ha però escluso di tornare a lavorare nel mondo del Calcio, prima o poi: "Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti. Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento. Vediamo come sarà tra qualche mese. Al momento, non c'è nulla in cantiere".