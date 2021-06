Kosovo-San Marino, le formazioni ufficiali: l'azzurro Rrahmani dal 1’

Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, è stato schierato titolare nel match tra Kosovo e San Marino. Quella di questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) al Fadil Fakrri Stadium di Pristina è una sfida amichevole tra le due rappresentative. Rrahmani è uno dei perni e dei leader della sua nazionale e vorrà ben disimpegnarsi per difendere i suoi colori. Di seguito le formazioni ufficiali.

This is #Kosova's official line-up for the friendly match against San Marino!#KOSSMR | 🇽🇰🇸🇲 pic.twitter.com/gqYuaFIdF9