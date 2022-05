Koulibaly sale a 14 gol in azzurro: il difensore aggancia due brasiliani all'84esimo posto

Kalidou Koulibaly, con il gol che ha sbloccato il mach contro il Sassuolo vinto dal Napoli per 6-1, ha realizzato la sua terza rete stagionale in Serie A.

Kalidou Koulibaly, con il gol che ha sbloccato il mach contro il Sassuolo vinto dal Napoli per 6-1, ha realizzato la sua terza rete stagionale in Serie A. Il difensore ha così collezionato la sua quattordicesima rete con la maglia azzurra. Agganciati nella classifica all time all'84esimo posto due grandi brasiliani del passato, André Cruz e Ricardo Alemao.