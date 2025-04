Kvara al primo titolo al Psg, oggi il punto per la (scontata) vittoria in Ligue 1 senza rivali

vedi letture

Un punto per la festa. E' quello che manca al Paris Saint-Germain di Luis Hernique per laurearsi campione di Francia con ben sei turni di anticipo. I rossoblù della capitale dovranno almeno pareggiare oggi in casa contro l'Angers per brindare al titolo. Luis Enrique ha così parlato ieri in conferenza stampa: "Ripeto quello che ho già detto nelle scorse settimane: siamo campioni virtuali, ma il campionato non finirà sabato. Ci sono diversi record da batter, che ci consentiranno di prepararci al meglio per le altre partite.

Cercheremo di essere il più competitivi possibile. Naturalmente festeggeremo il titolo con i nostri tifosi alla fine della partita, se riusciremo a farlo sabato. È una grande motivazione vincere la Ligue 1, in casa, davanti ai nostri tifosi. Sarebbe un momento speciale, vogliamo essere pronti. Imbattibilità? Ci sono record che fino a oggi non mi interessavano. Ora c'è l'idea di essere imbattuti questa stagione, per esempio. Questo ci permetterà di preparare meglio la fine della stagione.

Sono sempre ottimista. Possiamo sempre migliorare, individualmente e collettivamente. Cambiamo le cose, è molto difficile raggiungere il livello ottimale in uno sport di squadra. Quando ci prepariamo per la stagione, pianifichiamo anche di adattarci. Sono stato criticato per aver fatto turnover, ma ha pagato. La Coppa di Francia? Questa finale di Coppa di Francia significa molto. È un obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio della stagione. Giocare allo Stade de France con i nostri tifosi sarà meraviglioso. Siamo felici".