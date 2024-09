Foto Kvara porta in vantaggio la Georgia! L'azzurro a segno dagli undici metri

Georgia in vantaggio sulla Repubblica Ceca nel match del Gruppo B di Nations League grazie a Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli, migliore in campo fino a questo momento, ha portato in vantaggio la nazionale georgiana al 32' su calcio di rigore.

Lo stesso Kvara aveva subito il fallo in area da Krejci, prima di trasformare il penalty con freddezza ed esultare col gesto del ciuccio in omaggio al primogenito Damiane.