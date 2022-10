Arriva la manita al 64'!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva la manita al 64'! Kvaratskhelia riceve largo a sinistra e converge al centro. Uno-due con Raspadori, dribbling su Rensch e tiro sul palo lontano, imprendibile per Pasveer! Tutti in piedi per questo Napoli!