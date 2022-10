Kvara sempre MVP: il 71% degli utenti di TN lo elegge migliore in campo contro il Bologna

Il Napoli ha vinto non senza fatica contro il Bologna: 3-2 il risultato finale e primo posto in classifica grazie soprattutto alla qualità di Kvaratskhelia

Il Napoli ha vinto non senza fatica contro il Bologna: 3-2 il risultato finale e primo posto in classifica grazie soprattutto alla qualità di Kvaratskhelia, autore di un'altra prestazione da potenziale campione. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, lo hanno eletto nuovamente come MVP della sfida contro i rossoblù. Il classe 2001 è stato scelto dal 71% come migliore in campo. Al secondo posto Osimhen con il 9%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).