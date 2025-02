Ufficiale Kvara, terza da titolare su tre di Ligue 1: le formazioni di PSG-Monaco

vedi letture

Terza partita da titolare su tre in Ligue 1 per Khvicha Kvaratskhelia, prelevato dal Napoli in questo mercato invernale, nel Paris Saint-Germain. Il tecnico Luis Enrique lo schiera infatti questa sera nella sfida contro il Monaco nel tridente con Barcola e Dembele. Il giovane Doué giocherà invece in mezzo al campo al fianco di Vitinha e di un altro ex Napoli come Fabian Ruiz. Fra i pali confermato Donnarumma. Nei monegaschi la coppia d'attacco sarà formata da Biereth ed Embolo con Minamino e Akliouche che agiranno da esterni di centrocampo. Queste le formazioni ufficiali:

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; João Neves, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; Fabian, Vitinha, D. Doué; Barcola, O. Dembélé, Kvaratskhelia. A disposizione: Safonov, Arnau Tenas, Beraldo, Hakimi, L. Hernandez, Kimpembe, Zague, Lee Kang In, G. Ramos. Allenatore Luis Enrique

Monaco (4-4-2): Majecki; Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Magassa, Zakaria, Minamino; Biereth, Embolo. A disposizione: Köhn, Ouattara, Salisu, Al-Musrati, Ben Seghir, Coulibaly, Diatta, Golovin, Michal. Allenatore Adolf Hütter