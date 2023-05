Kvaratskhelia celebrato in Georgia: domenica sfilata dal Maradona con diretta tv a Tbilisi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Georgiani e napoletani insieme per celebrare Kvaratskhelia e il terzo scudetto azzurro, in un connubio di culture che in questa stagione sono andate a braccetto. Tre ore prima dell’inizio della partita Napoli-Sampdoria, alle ore 15:30, i tifosi georgiani e napoletani, si raduneranno infatti all’uscita della stazione di Campi Flegrei e si dirigeranno verso lo stadio. È prevista una grande marcia a sostegno di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli, con colori azzurri e bandiere georgiane.

Il corteo sarà trasmesso in diretta su un maxi-schermo installato ad “East Point” il più grande centro commerciale di Tbilisi, dove insieme ai festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, si svolgerà un grande evento dedicato alla squadra partenopea e ci sarà anche la premiazione dei vincitori del torneo Maradona, una rassegna per i piccoli calciatori in erba. All’evento di Tbilisi parteciperanno calciatori veterani, campioni in carica e molti ospiti d’onore. Gli eventi di Napoli e Tbilisi saranno seguiti dai media georgiani e italiani.