© foto di www.imagephotoagency.it

Mamuka Jugeli, agente dell'azzurro Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a GeoTeam: “Europeo Under 21? Tutto sarà fatto nell’interesse della Nazionale, anche perché è stato convocato in prima squadra. Faranno bene in questo torneo, ha il desiderio di giocare con l’Under 21".