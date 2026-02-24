Kvaratskhelia jr subito all'Inter? Nerazzurri hanno Academy dove lui gioca

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia brilla ora al Psg dopo aver vinto uno scudetto nel 2023 col Napoli. E in città il legame con KK è sempre forte e in queste ore è virale il video di un super gol del fratello.

Si chiama Tornike Kvaratskhelia, ha compiuto 16 anni da un paio di settimane abbondanti (il suo compleanno era il 7 febbraio) e per il ruolo che ha in campo, ma anche per le movenze e l'identikit calcistico, ricorda tremendamente il fratellone Khvicha, per quanto quest'ultimo sia ben 9 anni più grande.

Secondo Tmw, l'Inter ha una propria accademia (la Inter Academy Georgia, con cui i nerazzurri hanno rinnovato un paio d'anni fa l'accordo fino al 2029) e proprio li milita attualmente Tornike Kvaratskhelia. Con l'attenzione del grande calcio che si sta sempre più spostando verso la fascia dei calciatori giovani, e un cognome nel frattempo diventato altisonante ad accompagnarlo, c'è da giurare che i nerazzurri non si faranno scappare l'occasione di portarlo a giocare in Italia, qualora il contesto si facesse favorevole.