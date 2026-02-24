Prima pagina Corriere dello Sport: "Il gol di Gutierrez era buono. ADL indignato"

L'Inter si gioca una fetta di stagione europea a San Siro, chiamata a ribaltare l'1-3 incassato in Norvegia contro il Bodø/Glimt. In campionato la fuga è netta, ma in Champions il percorso si è complicato: quattro ko nelle ultime cinque gare certificano un rallentamento inatteso. Ora servono tre gol di scarto per evitare un'eliminazione che avrebbe peso tecnico ed economico.

In alto si legge su quanto accaduto a Bergamo che il gol di Gutierrez era buono e non andava annullato. Un turno di stop per Chiffi che domani sarà Var di Real Madrid-Benfica. De Laurentiis indignato per quanto accaduto alla New Balance Arena.