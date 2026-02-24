Mediaset - ADL ha ragione, il 'Var a chiamata' può essere una soluzione
Come scrive Alberto Brandi su Sportmediaset, c’è una sola strada per arrivare a un calcio più giusto e, ci si augura, meno avvelenato. E da oggi c’è un club disposto a percorrerla fino in fondo. Il Napoli, dopo la telefonata (immaginiamo piuttosto accesa) di Aurelio De Laurentiis seguita ai torti subiti a Bergamo, ha deciso di lanciare una proposta concreta: l’introduzione del VAR a chiamata.
Che si parli di uno o due interventi a partita, magari divisi tra primo e secondo tempo, noi siamo dalla parte del club azzurro. "Il VAR a chiamata non è la medicina di tutti i mali, ma potrebbe rappresentare un’evoluzione coerente con lo spirito del gioco. La vera sfida non è tecnologica, è culturale: accettare che l’errore umano possa essere ridotto", si legge.
