Verona-Napoli, tifosi azzurri in Curva Nord Inferiore (non i campani): info e prezzi
La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore.
L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.
I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2026.
Prezzo. € 40,00.
La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi
Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro