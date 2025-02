Kvaratskhelia-Psg, il Lione ha presentato ricorso: il motivo

Il Lione ha deciso di rivolgersi alla commissione legale della Professional Football League (LFP) francese per l’acquisto da parte del Psg di Kvaratskhelia dal Napoli. Come riportato dall'Equipe nella ricostruzione di Sportmediaset, "il presidente del club francese, John Textor, sostiene che il trasferimento del georgiano sia stato irregolare".

Il motivo? Il giocatore sarebbe stato acquistato "solo con finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta le sovvenzioni straniere", e aggiunge che "l'omologazione del suo contratto e la sua registrazione come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP". Kvara dunque, secondo Textor, non avrebbe potuto disputare l'ultima partita di campionato, guarda caso contro il Lione (vinta 3-2 in trasferta dalla squadra di Luis Enrique). Nel caso in cui il ricorso fosse accolto, il Psg perderebbe la partita a tavolino, ma il Lione non guadagnerebbe i tre punti relativi alla vittoria.