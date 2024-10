L'acquisto che per tutti sarebbe stato titolare non è ancora protagonista

Leonardo Spinazzola è arrivato in estate a parametro zero dopo la fine della sua esperienza alla Roma. Dopo sette turni di campionato il bilancio è ancora sospeso. L'esterno non è ancora al top dal punto di vista fisico e Conte in questo inizio di stagione sta dando sempre più spazio a Olivera. Di fatto l'uruguagio, che nelle idee iniziali estive poteva diventare il braccetto a sinistra quando la difesa era pensata a tre, è diventato il titolare a sinistra come terzino.

Oltre alle due gare di Coppa Italia, Spinazzola è partito da titolare solo a Verona e a Cagliari in campionato. Poi tanti subentri. All'attivo un solo assist, decisivo, per il primo gol di Lukaku contro il Parma. Spinazzola lavora a Castel Volturno per ritrovare la miglior condizione fisica. Sarà un'arma preziosa per Conte. Anche dall'inizio. Tempo al tempo. Per ora non è al top e Conte lo sa. Tra l'altro Olivera, più difensivo, garantisce equilibrio con Politano alto a destra.