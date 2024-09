Ufficiale L'Al Ahli annuncia il 'sostituto' di Osimhen: saltato Victor, ecco Toney

Questa mattina l'Al Ahli ha dato il benvenuto a Ivan Toney, attaccante arrivato dal Brentford per 42 milioni di euro. Il calciatore inglese alla fine è stato preferito a Victor Osimhen anche perché più economico rispetto al centravanti nigeriano: il Napoli infatti chiedeva 70 milioni di euro per il cartellino del suo bomber ora fuori rosa, mentre il club di Saudi Pro League s'è fermato a 65. Toney ha firmato con la società saudita un contratto valido per le prossime quattro stagioni.