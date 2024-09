Prima pagina L'allarme del Cds: "Il calcio sbarella: quanti infortuni!"

vedi letture

Il calendario di questa stagione sta spaventando i giocatori e anche i club che li rappresentano, specialmente di fronte a due infortuni così risonanti come quelli (gravi) di Rodri e Ter Stegen. Ora un piccolo allarme c'è anche in Italia: "Il calcio sbarella", intitola Il Corriere dello Sport: Nicolo Barella, il centrocampista dell'Inter, salterà le prossime tre partite. Ma non è l'unico della lista indisponibili in Serie A, vedasi Saelemakers, Meret, Scamacca, Bennacer e si potrebbe continuare ancora.

In parallelo emergono rumors di una volontà dei Friedkin di riportare Sarri in Premier League, all'Everton appena acquisito, mentre nel posticipo di Serie A rinviato a ieri sera il Como trova la prima vittoria stagionale contro l'Atalanta di Gasperini. Oggi parte la nuova Europa League e scenderà in campo una Lazio rinnovata, mentre dalla Coppa Italia arrivano i primi verdetti dei sedicesimi.