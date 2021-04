L'altro rigore che pochi hanno notato

Ce ne sarebbe stato un altro, di rigore, non fischiato al Napoli. Quello per la trattenuta di Chiellini ai danni di Osimhen. Un tentativo del nigeriano in area, che s'è liberato del difensore solo in parte, braccato ai limiti del consentito. Il suo tiro, poi, è stato deviato, ma il nigeriano è stato condizionato dalla trattenuta di Chiellini, che è stata intensa, è durata un paio di secondi, l'hanno vista tutti. L'arbitro non è intervenuto, dal Var nulla è stato segnalato. L'ennesimo episodio che fa discutere, anche sui social, di una partita che lascia in eredita dubbi sull'operato della sestina.