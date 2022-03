L'amichevole Turchia-Italia si giocherà: in programma martedì a Konya

Non ci sarà il rompete le righe dopo Italia-Macedonia del Nord.

Non ci sarà il rompete le righe dopo Italia-Macedonia del Nord. Perché c'è ancora una partita in programma fra la nazionale di Roberto Mancini e la Turchia, sconfitta a Oporto questa sera. Sarà un'amichevole e si giocherà a Konya. Se il Portogallo avesse perso, la Nazionale si sarebbe rifiutata di giocare la sfida in programma martedì.