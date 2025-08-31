Prima pagina L'apertura del Corriere dello Sport tra campo e mercato: "Doppio colpo"

"Doppio colpo". E' questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre in prima pagina all'indomani del successo del Napoli all'ultimo respiro contro il Cagliari. Il riferimento è il successo sul campo e all'altro colpo, quello di mercato: Hojlund è arrivato in Italia e oggi sosterrà le visite mediche con gli azzurri.