Prima pagina
L'apertura del Corriere dello Sport tra campo e mercato: "Doppio colpo"
TuttoNapoli.net
"Doppio colpo". E' questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre in prima pagina all'indomani del successo del Napoli all'ultimo respiro contro il Cagliari. Il riferimento è il successo sul campo e all'altro colpo, quello di mercato: Hojlund è arrivato in Italia e oggi sosterrà le visite mediche con gli azzurri.
Pubblicità
Notizie
Prima paginaGazzetta dello Sport: "Conte e Gasp fanno il pieno". Poi su Inter e Juve: "Li prendiamo noi!"
Le più lette
3 Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com